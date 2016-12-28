Olay, bugün sabah saatlerinde Şakran Mahallesi'nde bulunan 34 yaşındaki A.D.'nin evinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk annesi olan A.D., sabah oğlunu servisle okula yolcu ettikten sonra evlerinin bahçesinde bulunan ağaca kendini iple asarak intihar etti. Olay esnasında evde uyuyan 14 yaşındaki kızı bahçeye çıktığında annesini görerek ipi kesmeye çalıştı. Kızının müdahalesine rağmen kurtarılamayan A.D.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi. A.D.’nin cenazesi öğlen namazını müteakip kılınan namazın ardından Şakran Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nimet Ergün