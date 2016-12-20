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İki çocuk babası intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 41 yaşındaki Seyfullah Yurttaş, merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu.

İki çocuk babası intihar etti

20 Aralık 2016 18:08

Olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Karabuynuzlar Mahallesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muz üreticisi olarak geçimi sağlayan ve bir süredir psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen 41 yaşındaki S.Y, yakınları tarafından sabah saatlerinde oturduğu evin merdiven boşluğundaki demir korkuluğa boyundan iple asılı vaziyette buldu. Daha sonra yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği şüphesi üstünde duran jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İki çocuk babası S.Y'nin cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
 

Etiketler: Seyfullah Yurttaş


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