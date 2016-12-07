Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dövizden, Türk Lirası ve altına dönüş" çağrısı üzerine Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ait 262,7 milyon ABD Doları ile 31,3 milyon Euro’nun bugün itibarıyla Türk Lirası’na çevrildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dolardan, Türk Lirası ve altına dönüş” çağrısının ardından Milli Savunma Bakanlığı da çağrıya uydu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın kullanımında olan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 262,7 milyon ABD Doları ile 31,3 milyon Euro’nun bugün itibarıyla Türk Lirası’na çevrildiği belirtildi.

EPDK’dan doğalgaz ihalelerine TL kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını bildirdi.

EPDK, EPDK doğalgaz dağıtım ihalelerine dolar yerine Türk Lirası cinsinden çıkma kararı aldığını duyurdu. Karar çerçevesinde yakında yapılması planlanan Tunceli ile Ağrı ve Doğubayazıt ihalesi TL cinsinden yapılacak. EPDK, bundan sonra yapılacak doğalgaz dağıtım ihalelerinde de Türk Lirası’nın tercih edileceğini kaydetti.