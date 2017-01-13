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İki dönemlik transfer yasağı sona erdi

TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’da iki dönemlik transfer yasağı gerekli ödemelerin yapılmasıyla sona erdi.

İki dönemlik transfer yasağı sona erdi

13 Ocak 2017 16:10

İki dönem transfer cezası sona eren Elazığspor’un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdindeki transfer yasağı da bugün itibariyle kaldırıldı. TFF’ye gerekli ödeminin yapılmasıyla birlikte daha önce ön protokol imzalanan yeni transferlerin lisansları da çıkarıldı. İlk etapta lisansları çıkarılan Ozan Tahtaişleyen, Youssef Yeşilmen ve kaleci Ahmet Sabri Fener’in yarın oynanacak olan Şanlıurfaspor maçında forma giyebilecekleri bildirildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş, “Transfer tahtamız açılmıştır. Bundan sonraki süreçte Elazığspor’un başarısı için gerekli transferlerimizi ek kısa sürede tamamlayacağız. Transfer tahtamızın açılmasında onursal başkanımız Mücahit Yanılmaz başta olmak üzere emeği geçen yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüp çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

(Hüseyin Kabukçu / İHA)


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