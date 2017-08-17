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İki erkek çocuğa istismardan gözaltına alındı

Denizli'de 50 yaşındaki adam, iki erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı.

İki erkek çocuğa istismardan gözaltına alındı

17 Ağustos 2017 17:35

Edinilen bilgiye göre, Denizli'de yaşayan iki erkek çocuk, oto kaporta ustası C.T.’nin (50), kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek ailelerine haber verdi. Cinsel istismara uğradığını annesine anlatan C.P. (12), kendisi ile aynı yaştaki B.G.’nin de, istismara maruz kaldığını annesine söyledi. Bunun üzerine C.P.’nin annesi, polise giderek şikayetçi oldu. Daha sonra durumdan haberdar olan B.G.’nin annesi de polise giderek şikayetçi oldu.

Olay hakkında çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, psikologlar eşliğinde iki çocuğun ifadelerini aldı. Ekipler, verilen ifadeler doğrultusunda, 3'üncü Sanayi Sitesi'nde oto kaportacılık yapan C.T.'yi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda, C.T.'nin evinde, çocuklara cinsel istismarda bulunurken çekilen cep telefonu görüntülerinin ortaya çıktığı belirtildi. C.T., emniyetteki sorgusunun ardındın adliyeye sevk edildi. 

Medeni Topaloğlu
 


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