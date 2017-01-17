Pamukkale'nin Hacıkaplanlar Mahallesinde eşiyle birlikte emlakçılık yapan Dila Başkaya, soğuk havalarda sokak kedileri için ‘kedi evi’ yaparak yem koydu. İddiaya göre, yan tarafta tost dükkanı işleten 35 yaşındaki Aslı Özil, kedilerin dükkanın hijyeni açısından sıkıntı oluşturduğunu belirtmesi üzerine, iki komşu esnaf arasında sözlü tartışma çıktı. Aslı Özil, konunun uzaması nedeniyle BİMER’e şikayetti bulundu. Bunun üzerine Dila Başkaya ise, durumu Hayvan Hakların Koruma Derneğine iletti.

Havaların soğuk olması nedeniyle sokak hayvanlarının hayatta kalması için böyle bir şey yaptıklarını belirten 32 yaşındaki hayvansever Pınar Demiral, tostçu dükkanı işleten esnafın, kedi evi ve mamaları kaldırmalarını istediklerini ileri sürdü. Demiral, "Malum havalar soğuk biz de sokak canlılarına kendi çapımızda destek olmak açısından, her yerden bağımsız kendi kapımızın önüne böyle kedi evi ve mamalar koyuyoruz. Bunları buradan kaldırmamızı istiyor aksi takdirde atacağını ve hayvanları zehirleyeceğini söylüyor. Onun dükkanıyla hiçbir alakamız yok, amacımız sadece hayvanlara ufak da olsa yardımda ve destekte bulunmak. Tartışma sadece bunları kaldırmamızla ilgili bağırarak, çağırarak, hakaretler ve küfürlerle baskı yapıyor. Biz de kendi kapımızın önüne istediğimiz gibi Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kaldırımlara destek amacıyla mama ve kedi evleri koyulabileceğinin yasal olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"Biz onlara yardım etmek zorundayız"

Kedilerin tost dükkanı sahibinin olmadığı sıralarda gelip yemeklerini yediğini ileri süren Demiral, "Konulan mamaların kaldırımlara döküldüğünü gördük ve fotoğrafları elimizde mevcut. Yani büyük bir baskı var kedi evi ve mamaları kaldırmamız adına. Buraya geceleri bir veya iki tane kedi girip çıkıyor. Şimdiki kedi evini yeni koyduk daha önce koyduklarımız atıldı, koyduğumuz mama kapları alındı, döküldü" iddiasında bulundu

Kış günü soğuk havalarda, ellerinden geldiğince kedi ve köpekleri beslemeye çalıştıklarını belirten Başkaya, bu amaçla kedi evleri yaptıklarını dile getirerek, "Tabi bazı insanlar buna karşı çıkıyor, koyduğumuz kedi evi ve mamalarını atmamızı istiyorlar. Bu kedi ve köpekler biz beslemeyeceksek, biz insanlar bunlara yardım etmeyeceksek, onların dili yok ki konuşmaya bizden yardım istesinler. Biz onlara yardım etmek zorundayız. Daha önce koyduğumuz kedi mamalarını yolun ortasına süpürerek atmış ve elimizde fotoğraflı kanıtları da var. Kedi yuvalarını atın diyerek tehditler savuruyor. Bütün insanlara buradan sesleniyoruz herkes duyarlı olsun, kedi evlerini almamız için bizimle sürekli tartışıyor" dedi.

Hijyen kuralları

Gıda işi yapmanın kolay bir şey olmadığını belirten 35 yaşındaki Aslı Özil ise, tost dükkanı işlettiği için belediye hijyen şartlarının hepsini yerinde istediğini ifade etti.

Konu ile ilgili birkaç kez uyarıda bulunduğunu ileri süren Özil, "Ben kaç defa uyardım arkadaşları hala ıslarla köşelere kedi ve köpek maması koyduğu gibi bir de şimdi inadına yaparmış gibi yan tarafıma dükkan açtılar. Daha 2 ay olmadı kedi yuvası yapmışlar. Yönetici ve hanımı buna destek oluyor gördüğüm kadarıyla. Kedi ısrarla dükkanımın içine giriyor ve arabaların üzerine çıkıyor" ifadelerini kaydetti.

"BİMER'e şikayette bulundum"

Tost salonu olduğu için kedilerin sucuk kokusu nedeniyle dükkanın içerisine geldiğini söyleyen Özil, dükkanına öğrenciler geldiği için sağlık açısından iyi olmadığını öne sürdü. Kedileri kovmadığını ileri süren Özil, kendisinin de öğrencileri ve müşterilerini koruduğunu belirtti.

Özil, "Öğrenciler kedi, köpek sevdiği zaman gelip benim dükkanımda tost yiyorlar zaten burada yemek yemeye vakitleri yok. Yani bu çok tehlikeli bir şey. İlkokul yakını burası, yaptıkları çok yanlış bir şey ben güzelce söyledim ama anlamak istemiyorlar. Ben de güzellikten çıktım zaten Başbakanlığa da şikayetimi yaptım, artık geri kalanını da kendileri düşünecek. Benim dükkanımın yakınına da mama koydular kedileri başıma toplamamak için onları süpürdüm. Ben kendi dükkanımın önüne karışırım ama oradan da rahatsızım çok yakın koyuyor diğer köşeye koy dediğim halde ısrarla yakınıma koyuyor bundan çok rahatsızım. Ne gerekiyorsa yapacağım zaten" dedi.

Zekican Şenkaya