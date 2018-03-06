İki gaspçının bıçaklı saldırısına uğrayan genç öldü

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer T. (23), yolda yürürken isimleri öğrenilemeyen iki kişi tarafından gasp edilmek istendi. Çekişmenin yaşandığı olayda telefonunu gaspçılara kaptırmayan Ömer T., bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Basmacı

