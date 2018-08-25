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İki genç denizde boğuldu

Kırklareli’nde, denize giren iki genç boğuldu.

İki genç denizde boğuldu

25 Ağustos 2018 13:51

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaşayan Yusuf Oruç (23) ile Cihan İzzet (21), Kurban Bayramı tatilinde Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Serinlemek için belediyeye ait plajda denize giren Oruç ile İzzet, bir süre sonra dalgalarla boğuşarak gözlerden kayboldu. Gençlerin dalgaların arasında kaybolduğunu görenler vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizde arama ve kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, Yusuf Oruç ile Cihan İzzet’in cansız bedenlerine ulaştı. Denizden çıkartılan iki gencin cansız bedeni Vize Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vedat Bayraktar

 

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