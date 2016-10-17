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İki genç kıza karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Bolu’da D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen iki genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


17 Ekim 2016 21:35

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30’da D-100 karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 14 FJ 4799 plakalı otomobil, D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Canan Ayaz ve Nevriye Çetinkaya isimli üniversite öğrencisi iki arkadaşa çarptı. Kazada iki öğrenci yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Üniversite öğrencileri uzun süre yaşadıkları şoku üzerilerinde atamadılar. Canan Ayaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Nevriye Çetinkaya ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Murat Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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