Sahilden geçen 2 kişi tarafından denizden çıkarılan 1 çocuk babası Muhammet Kazancıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazancıoğlu'nun 8 aylık hamile eşi kalp masajı yapılan eşinin başında gözyaşları içinde dua ederken kurtardığı iki çocuğun ise kaçtığı öğrenildi.

Olay saat 13.45 sıralarında Konyaaltı Varyant Beach Park girişindeki kayalık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesinde yaşayan ve bir süredir işsiz olan mobilya ustası 29 yaşındaki Muhammet Kazancıoğlu, havanın da iyi olmasını fırsat bilerek, eşi Ayşe Kazancıoğlu ve kayınvalidesi Emine Duran ile Konyaaltı Sahiline geldi. Güneşli havada denizi izleyen ailenin yanına gelen 16 yaşlarında 3 genç, dalgalı denize girdi. Açılan iki gençten biri bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Gençlerin yardım çığlığına kayıtsız kalamayan Kazancıoğlu, kıyafetleriyle hemen denize atladı. Yaklaşık 30 metre açıktaki gençlerin yanına yüzerek ulaşan Kazancıoğlu, gençleri dalgalı denizde sahile ulaştırmayı başardı. Dev dalgaların arasında yorulan ve su yutan Kazancıoğlu’nun bu kez kendisi suda batıp çıkmaya başladı.

Eşine dua etti

Kazancıoğlu’nu suda çırpınırken gören ve bisikletiyle sahilden geçen Şenol Karabıçak ve bir kişi daha denize atladı. Kazancıoğlu, iki kişi tarafından güçlükle sahile çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dakikalarca bir çocuk babası Muhammet Kazancıoğlu’na kalp masajı yaptı. Eşine kalp masajını gözyaşları içinde izleyen Ayşe Kazancıoğlu, ellerini havaya açıp dua etti. "Allah’ım yardım et bana" diyerek annesiyle dua eden 8 aylık hamile Ayşe Kazancıoğlu’nu çevredeki kadınlar sakinleştirdi.

Dakikalarca yapılan kalp masajından ardından sedyeye alınan Muhammet Kazancıoğlu, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazancıoğlu'nun canını feda ederek kurtardığı iki çocuğun ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İsa Akar

