İki gencin kavgası ortamı gerdi

Olay akşam saat 21:45 sıralarında İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaymakamlık binası önünde bulunan parkta iki genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine kavga eden kişiler yakınlarını olay yerine çağırınca çok sayıda kişi başka bir olay olduğunu düşünerek meydanda toplandı. Polis tarafından müdahale edilen olayda arbede Aydın'dan gelen takviye ekiplerin de desteği ile önlendi.

Polis ekipleri toplanan kalabalığı dağıtmakta zorlanırken, olay yerine gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, iki genç arasında yaşanan kavganın büyütülmesine tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ'un talimatı ile her iki taraf da bölgeden uzaklaştırılırken ortam normale döndü.

İbrahim Kılınç

