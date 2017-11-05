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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1'i ağır, 6 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1i ağır, 6 yaralı

05 Kasım 2017 17:32

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi Başak Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki grup yanında bulundurdukları silahlar ile birbirlerine ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlar 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişiyi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaraladı. Meydana gelen silahlı kavgada, Atakan K., Kiraz K. (57), Yücel E. (29), Sebahat E. (61) ve Hatun D. (60) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanırken, 30 yaşındaki Hasret A. ise ağır şekilde yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ToyotaSA İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Burak Can Tokyürek

Etiketler: çatışma, kavga, sakarya

 

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