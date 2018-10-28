İki grup arasında kavga: 2 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Adıyaman Diş Hastanesi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile şahıslar bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan kavgada yaralanan C.K., ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

