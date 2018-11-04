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İki grup arasında kavga: 2'si kadın 5 yaralı

İki grup arasında kavga: 2'si kadın 5 yaralı
İki grup arasında kavga: 2'si kadın 5 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2’si kadın toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıslar birbirine sopalarla saldırdı. Yaşanan kavgada Mustafa B., Mehmet Emin B., Saime B., İsmail B., ile Hanım D., isimli 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

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