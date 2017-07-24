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İki grup arasında silahlı kavga! Şehirde kırmızı alarm verildi

Adana’da, terör olayların yoğun görüldüğü Dağlıoğlu mahallesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga, polisi ‘kırmızı alarma’ geçirdi. Terörle Mücadele ekipleri, toplanan gruba biber gazlı müdahalede bulundu.

İki grup arasında silahlı kavga! Şehirde kırmızı alarm verildi

24 Temmuz 2017 07:15
İki grup arasında silahlı kavga! Şehirde kırmızı alarm verildi - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle, grupta bulunan kişiler pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Daha sonra silahlı kavgada bir kahvehaneye kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz kişilerce kahvehanenin camları kırıldı.

‘Şehirde kırmızı alarm verildi’

Mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Terör olaylarının yoğun görüldüğü bir mahalle olmasından dolayı, İl Emniyet Müdürlüğü, ‘kırmızı alarma’ geçip terörle mücadele (TEM) ekiplerini ve toplumsal müdahale aracı (TOMA)’yı olay yerine sevk etti. Yol ortasında toplanan kalabalık gruba polis dağılın uyarısında bulundu. Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan gruba, tem ekipleri biber gazlı müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Öte yandan, olayda kullanılan iki adet pompalı tüfek ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  

Süleyman Cenk İdaye
 


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