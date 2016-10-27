Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak’ın gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan ve basın açıklaması yapmak isteyen HDP’lilere Karslılar ilgi göstermedi. Dün ilgi olmaması nedeniyle bugün yapılan basın açıklamasına sadece 20 kişi katıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan HDP Kars Belediye Meclis Üyesi Kaya Naki, Türkiye’de gündemin 24 saatte bir değil günlük değiştiğini söyledi. Naki, "Dün Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi başkanına karşı başlatılan gözaltı operasyonu, ülkenin her tarafında nefretle anıldı. Bunu Kars’ta biz demokrat, yurtsever ve sosyalist güçler olarak kınıyoruz ve lanetliyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup HDP İl Başkanlığı’na geçti. Açıklama sırasında polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



Işık Çapanoğlu

