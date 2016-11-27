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İki günde 64 sığınak imha edildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, son iki gün içerisinde 64 sığınak, 6 mevzi, 3 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi.

İki günde 64 sığınak imha edildi

27 Kasım 2016 13:40

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçlerimiz halkın huzuru için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Teröre geçit vermeyen güvenlik güçlerimiz, Bingöl’de iki günde gerçekleştirdikleri operasyonlar ile 64 adet sığınak, 6 adet mevzi ve 3 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı imha etti. 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde Yayladere ilçesi Alınyazı, Gökçeal ve Kırköy bölgelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 12 sığınak ve 3 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı imha eden güvenlik güçlerimiz, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Adaklı ilçesi Cevizli, Aysaklı, Maltepe, Yaylakonak ve Dağ Yolu mahalleleri arasında kalan kırsal alanda icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın-4 Operasyonu'nda da terör örgütü mensuplarına ait 52 adet sığınak ve 6 adet mevziyi imha etti” denildi.

Açıklamada, sığınıklarda yapılan aramalarda 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğine de dikkat çekildi. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, pkk, sığınak


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