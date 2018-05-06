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İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Bilecik'te kendisinden iki gündür haber alınamayan 56 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

06 Mayıs 2018 11:31

Edinilen bilgilere göre İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan 2 çocuk babası Muzaffer Aktaş'tan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, evinin kapısını da açmaması üzerine şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İçeriden yoğun bir koku geldiğini fark eden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Televizyon karşısında hareketsiz bir şekilde yatan Muzaffer Aktaş'ın, yapılan incelemeler sonucunda ölü olduğu anlaşıldı. 56 yaşındaki Muzaffer Aktaş'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Cem Kaan Toka
 

 

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