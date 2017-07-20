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İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Bilecik'te kendisinden iki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

20 Temmuz 2017 14:03

Ertuğrul Gazi Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde 3 katlı bir evin 2’inci ve 3’üncü katında ikamet eden 64 yaşındaki Mustafa Alımlı’dan arkadaşlar 2 gündür haber alamıyordu. Arkadaşı olan İbrahim Bekar isimli emekli polis memuru, telefonları açmayan Mustafa Alımlı’yı merak ederek evine gitti. Gittiğinde kapıyı da açmayınca Bekar durumu hemen 155 ekiplerini arayarak bildirdi. Olay yerine ekipler çilingir yardımıyla teras kattaki daire girdiklerinde camın önünde Mustafa Alımlı’nın cansız bedeni ile karşılaştılar. 112 ekiplerinin ölüm raporu aldığı Mustafa Alımlı'nın cenazasi, Bilecik Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Merhumun cenazesi buradan kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderilecek.

Öte yandan ekipler, Mustafa Alımlı elinin kalbinin üzerinde olduğunu, televizyonun açık, ocakta ta cay olduğunu ifade ettiler. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Alımlı’nın eşinin Afyonkarahisar'da çocuklarının yanında olduğu, haberi duyar duymaz çocuklarıyla birlikte yola çıktığı öğrenildi. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, ölü bulunma


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