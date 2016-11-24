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İki günlük bebeği aracın altına bıraktılar

Batman’da yol kenarındaki bir aracın altında 2 günlük bir bebek bulundu.

İki günlük bebeği aracın altına bıraktılar

24 Kasım 2016 23:38
İki günlük bebeği aracın altına bıraktılar - Tıkla İzle

Olay, Çarşı Mahallesi 726. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Taş isimli bir vatandaş eve gittiği sırada yol kenarında bir aracın altında battaniye gördü. Araca yaklaşan Taş, ağlama sesini duyunca battaniyeyi açtı. Battaniyenin içinde bebeği gören Taş, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bebeği alarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alarak şekerli su ile karnını doyurdu.

Ahmet Taş, eve giderken battaniyeye sarılı olarak bir aracın altında bebeği gördüğünü belirterek, “Yeni bir battaniyeyi kimin sokağa attığını düşünürken battaniyenin kımıldadığını gördüm. Battaniyeyi açtığımda bebeği gördüm ve yetkililere haber verdim. Bebeği arabanın altına bırakmışlardı. Üç dakika geç görseydim araç hareket edip bebeği ezerdi” dedi.

Bebeğe ilk müdahaleyi olay yerine yapan sağlık ekibi ise, bebeği ambulansa aldıklarını ve ilk müdahaleyi yaptıklarını belirterek, “Bebeğin sağlık durumu iyi acıkmıştı biraz şekerli su verdik. Bebek iki günlük gibi görünüyor çünkü daha göbek bağı duruyor” dedi.

Polis iki günlük bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. 

Osman Arslan

Etiketler: Batman, iki günlük bebek


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