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İki haftada 23 aslan telef oldu

İki haftada 23 aslan telef oldu
İki haftada 23 aslan telef oldu

Hindistan’ın Gucerat eyaletindeki Gir Ormanlarında yaşayan 23 Asya aslanı telef oldu.


Pazartesi günü 2 aslanın da ölmesiyle son 2 haftada ölen Asya aslanı sayısı 23'e çıktı. Yetkililer, soyları tükenmekte olan Asya aslanlarının gençlik hastalığı olarak bilinen “canine distemper” virüsü ve “babesia” parazitleri sebebiyle öldüklerini açıkladı. Yetkililer, hastalıkların sadece 20 gün içinde bir sürünün 26 üyesine de bulaştığına dikkat çekerek, hastalıkların keneler sebebiyle yayıldığını kaydetti.
Hindistan Orman ve Çevre Bakanı Rajiv Gupta, 3 aslanın da hayatta kalma savaşı verdiğini açıkladı. “21 aslanın cesedinde yapılan incelemelerde gençlik hastalığından ölen aslan sayısını 4 olarak tespit ederken, 17'sinin de kenelerin taşıdığı 'babesia' parazitlerinden öldüğünü gözlemledik” açıklamasında bulunan Bakan Gupta, 2011 yılından beri parazit vakalarının 2 katına çıktığına dikkat çekti.

SOYLARI TÜKENEBİLİRSOYLARI TÜKENEBİLİR 

Uzmanlar soyları tükenerek dünyada sadece Gucerat bölgesinde kalan Asya aslanlarının, harekete geçilmediği takdirde dünyadan silineceği konusunda uyarıyor. Hintli aslan uzmanları da, eyalet yönetimini henüz hastalık kapmamış hayvanların ivedilikle yerlerinin değiştirilmesi konusunda uyardı.
Aynı parazit, 1994 yılında Tanzanya'daki yaklaşık bin aslanın telef olmasına sebep olmuştu.  

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