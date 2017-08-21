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İki kardeş, aynı gün kaçırdıkları kızlar ile aynı gün nikah yaptı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde iki kardeş aynı gün kaçırdıkları kızlar ile aynı gün dünya evine girdi.

İki kardeş, aynı gün kaçırdıkları kızlar ile aynı gün nikah yaptı

21 Ağustos 2017 11:47

İlginç olay, Yığılca ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşandı. Fatih Yücekaya ve Faruk Yücekaya kardeşler aynı köyde oturan Fadime Kara ile Selma Yalçın ile görüşmeye başladı. Arkadaşlıkları ilerleyen çiftler bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Ancak kızların ailelerinin karşı çıkması ile Fatih ve Faruk kardeşler iki kızı aynı gece kaçırmaya karar verdi. Kızları kaçıran kardeşler daha sonra ailelerin durumu kabullenmesi ile aynı gece de çifte düğün yaptılar.

Hacılar Köyü’nde düzenlenen sazlı, sözlü düğün törenine gelin ve damatların yakınları ile çok sayıda arkadaşları katıldı. Oldukça mutlu görünen çiftler düğünlerinde dakikalarca oynadılar.

Damat Fatih Yücekaya, mutlu olduklarını ifade ederek “Ağabeyimle aynı gecede kız kaçırdık. Ailelerimiz ikna ettikten sonra aynı gecede düğün yapmaya karar verdik. Tüm sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Çok mutluyuz” dedi. 

Tuncay Türkgülü
 

Etiketler: düzce, yığılca


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