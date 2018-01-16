İki kardeş yan yana toprağa verildi |İzmir haberleri

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda bir inşaat alanında yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek hayatlarını kaybeden 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu ve 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu'nun cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından alınarak memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş’ta Zeynel Abidin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşler Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Yetkililerden yardım ve destek bekleyen baba Teyfik Tencirlioğlu, “İzmir’e gittik, çöpten ekmeğimi çıkartayım çocuklarım ekmeğini çıkartayım diye. Yaşadığımız yerde inşaat çalışması başladı önlemsiz bir kuyu kazılmış, tamamı su dolu çukura çocuklarım düştü ve hayatını kaybetti. İlgililerden gerekenin yapılmasını diliyorum” dedi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve vatandaşlar katıldı.

Halil Koyun

