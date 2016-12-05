Baba Şamil T., ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Rukiye T.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor almaya çalıştığını belirterek, "O kadın küçücük çocukları çuvala koyduktan sonra kuyuya attı. Oğlum Mehmet Ali hayatını kaybetti. Kızım ise kurtarıldı. Çocuğumun yaşam hakkını elinden aldı. İdam olsa bu kadın için idam isterdik ancak en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

15 Ağustos 2016 tarihinde Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı mahallesinde meydana gelen olayda, Rukiye T., eski eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu eltisinin çocukları olan Mehmet Ali ve Elif T.'yi evinin bahçesine aldıktan sonra dövdü. İki kardeşi ayrı ayrı çuvala koyan Rukiye T., kardeşleri evin bahçesinde bulunan kuyuya attı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonrasında kuyuda bulunan kardeşlerden Mehmet Ali T. hayatını kaybetmiş, Elif T. ise ağır yaralı olarak bulunmuştu.

Olay sonrasında zanlı Rukiye T. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.