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İki kardeşin hastalığına 15 yıldır teşhis konulamıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan biri 20 diğeri 17 yaşında olan iki kardeşin hastalığına teşhis konulamıyor, yatağa mahkum olan ve hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyen iki kardeş için hem anne hem babaları çocuklarına yıllardır bebek gibi bakıyor.

İki kardeşin hastalığına 15 yıldır teşhis konulamıyor

17 Şubat 2018 09:28

Kadirli ilçesinde yaşayan Mustuk ve Nimet Gödelek çiftinin kızı Gülpınar Gödelek 6 yaşına kadar normal çocuklar gibi koşup oynarken birden bire hastalanarak yatağa düştü. Kızlarının hastalığına derman arayan aile birkaç yıl sonra ikinci şoku diğer çocukları Ahmet’te de yaşadı. Ahmet Gödelek, 5 yaşına geldiğinde ablası gibi aniden hastalanarak yatağa düştü. O yıllarda önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Balcalı Hastanesine giden Gödelek çiftinin iki çocuğunun hastalığına teşhis konulamadı. Daha sonra çocuklarını Mersin Üniversite hastanesine götüren Mustuk ve Nimet Gödelek’e burada çocuklarının hastalığının Lafora isimli bir hastalığa benzediğini veya epilepsinin bir türü olabileceği söylendi. 15 yıldır yatağa bağlı yaşayan 21 yaşında Gülpınar ve 18 yaşında ki Ahmet Gödelek ne konuşabiliyor ne de yemek yiyebiliyor. Karınlarına takılan sonda sayesinde beslenen iki kardeş nefes alma dışında hiçbir hayati fonksiyonunu yerine getiremiyor. Çocukları için kendileri de eve mahkum olan anne ve baba ise çocuklarının hastalığına bir teşhis konularak tedavi edilmelerini istiyor.

Kendilerinin en çok zoruna giden durumun ise çocukları bu haldeyken 3 aylık maaşlarının kesildiğini söyleyen baba Mustuk Gödelek, “Evde bakım ücreti alıyoruz. Zaten tek geçim kaynağımız bu. Ne anne ne ben evden dışarı çıkamıyoruz. Çalışamıyoruz. Çocuklarımızı bırakamıyoruz. Bu çocuklar sık sık hastaneye gitmek zorunda. Ben de bir araba aldım. Üzerime kayıtlı arabam var diye maaşımız kesildi. Bu konuda yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.  

Selçuk Şavran
 

 

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