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İki kişinin ağır yaralandığı minibüslerin çarpışma anı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs apartmanın duvarına çarparak durabildi. Minibüslerin çarpışma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İki kişinin ağır yaralandığı minibüslerin çarpışma anı kamerada

18 Kasım 2016 18:15
İki kişinin ağır yaralandığı minibüslerin çarpışma anı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mezarlığı istikametine seyir halindeki Mehmet Demir idaresindeki 16 JN 448 plakalı minibüs, Celal Uludil yönetimindeki 54 B 8311 plakalı minibüs ile çarpıştı. Celal Uludil idaresindeki minibüs, bir apartmanın girişine çarptı. Ön tarafı büyük hasar gören minibüsün sürücüsü Uludil ağır yaralanırken, aynı minibüste bulunan Celal Kaplan hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar tarafından minibüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Apartmanın duvarına çarpan minibüs, bina girişindeki doğalgaz kutusuna ve park halindeki bir özel otomobile zarar verdi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Etiketler: bursa, kaza


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