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İki kişiyi vurdu, kameralara yakalandı ama serbest kaldı

İzmir’de, müşteri kılığında mobilya ve beyaz eşya mağazasına girerek iş yeri sahiplerine kurşun yağdıran ve iki kişinin yaralanmasına neden olan adamın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.


08 Kasım 2016 10:56

İzmir’deki bir mobilya ve beyaz eşya mağazasında meydana gelen olayda, müşteri kılığında giren bir adam iş yeri sahiplerine kurşun yağdırmıştı. Olayda kurşunların hedefi olan Ahmet B. (28) ve Murat S. (31) yaralanırken, olay an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Olayın ardından Buca Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.B. (40) isimli şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti. S.B.’nin daha sonraki işlemlerinde ise serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

“Ölümden döndük, ölmemiz mi gerekiyor?”
S.B.’nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Ahmet B., "Bir adam iş yerimize gelerek bize kurşun yağdırdı. Sonradan öğrendik ki adam daha sonra serbest bırakılmış. Bu nasıl iş anlamadık. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Adalet istiyoruz” dedi.  

Etiketler: iki kişiyi vurma, İzmir


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