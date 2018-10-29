İki kız kardeş 2 ay arayla aynı bölgede aynı gün intihar etti

Edinilen bilgiye göre, olay Döşeme Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, bir mağazanın 9. kattaki kafeteryasına gelen Selver D. (42) bir süre sonra sigara içmek için balkona çıktı. Ancak geri içeri girmeyince mağaza çalışanları merak edip kontrol ettiklerinde kadını mağazanın önündeki beton zeminde hareketsiz halde yatarken gördü. Bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

2 ay önce kız kardeşi de mağazasının karşısındaki otelde intihar etmiş

Polis şahsın kimliğinden ailesine ulaşmaya ve neden intihar ettiğini araştırmaya başladı. Polis araştırma yaparken, Selver D.'nin kız kardeşi Mihriban D.'nin (41) 2 Eylül Pazar günü aynı mağazanın hemen karşısındaki otelin 5. katından atlayarak intihar ettiğini belirledi.

Polis yaptığı araştırmada ilk intihar eden kadının psikolojik sorunları olduğunu, bu nedenle intihar ettiğini saptadı. Polis, dün intihar eden kadının ise kız kardeşinin acısına dayanamayarak onun intihar ettiği yerde ölmek istediğini, ancak otele giremeyince mağazaya girip kız kardeşi gibi kaldırıma atlayarak intihar ettiğini belirledi.

Selver D.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

