Şehzadeler Sağlıklı Yaşam Merkezi Türkiye’deki sayılı merkezlerden biri olarak dikkat çekerken KETEM ise ücretsiz kanser tarama testleri ile önemli bir hastalık olan kanseri erken teşhis ederek vatandaşların kanserle korkmadan mücadele etmesini sağlıyor.

Manisa’da yaklaşık bir buçuk yıl önce hizmete giren Şehzadeler Sağlıklı Yaşam Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile aynı binada hizmet veriyor. Sağlıklı Yaşam Merkezinde üreme sağlığı, aile planlaması, adelasyon ve gençlik danışma merkezi, talesemi, obezite ve evlilik öncesi danışmanlık eğitimleri veriliyor. Manisa’nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerine hizmet eden KETEM’de ise 3 kanser türünde erken teşhis ve taramalar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

“Türkiye’de sayısı az olan merkezlerden biriyiz”

Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Sağlıklı Yaşam Merkezi doktorlarından Derya Pekbayık, “Sağlıklı Yaşam Merkezi ilimizdeki tek merkez. Birinci basamağa dair koruyucu hekimlik ve temel hekimlikle ilgili birçok uygulamanın yapıldığı tek yer. Merkezimiz iki kattan oluşuyor. Bulunduğumuz alt katta üreme sağlığı eğitim merkezi, aile planlaması eğitim merkezi, adelasyon ve gençlik danışma merkezi, talesemi birimi ve aynı zamanda obezite merkezimiz var. Burada gerek sağlık çalışanlarının gerekse halkın mevut konularla ilgili hem eğitimini hem hizmetini vermeye çalışıyoruz. İlde tek olan aile planlaması eğitimleri, üreme sağlığı eğitimleri, gençlik danışma eğitimleri ve evlilik öncesi danışmanlığı eğitimleri merkezimizde verilmekte. Tüm Manisa’dan aynı zamanda eğitimlerle ilgili ilçelerden de geliyorlar. Türkiye’de sayısı çok az olan merkezlerden bir tanesiyiz” dedi.

Manisa’daki tek dijital mamografi cihazı KETEM’de

Manisa merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerine aynı yerde hizmet veren Şehzadeler Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Güvenç ise “Burada merkezdeki iki ilçeye hem Yunusemre hem de Şehzadeler’e hizmet vermekteyiz. İki KETEM bir aradayız. Dijital mamografi cihazımız var ve bu cihaz Manisa’daki tek cihaz. Kanser hastalığı Türkiye’de ve dünyada önemli bir halk sağlığı problemi. Türkiye’de yılda 175 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor ve bu kanser teşhisi sonucunda da birçok kişinin hayatı erken teşhis edildiyse eğer hayatı kurtuluyor, yaşam kalitesi artıyor ve beklenen yaşam süresi uzuyor” şeklinde konuştu.

KETEM’de, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon bağırsak kanserlerinin erken teşhisi için tarama testleri yaptıklarını kaydeden Güvenç şunları söyledi:

“Meme kanseri için 40-69 yaş arası kadınlarımıza iki yılda bir momografi çekimi ve klinik meme muayenelerini yapıyoruz. Rahim ağzı kanseri için de HPV DNA testi dediğimiz iki testi bir arada yapıyoruz. 5 yılda bir 30-65 yaş arası kadınlara yapıyoruz bunu. Rahim ağzı kanserine bir virüs neden oluyor ve biz bu virüsü saptadığımız zaman daha hücresel değişiklik bile olmadan yani simir de bile daha ortaya çıkmadan kanser hücreleri, kanseri erken tanımlamış ve erken tedavi etmiş oluyoruz bu sayede. Kolon yani bağırsak kanseri de her iki yaş grubunda da dünyada ve Türkiye’de üçüncü sıklıkla görülen bir kanser. Bu kanser 50’li yaşlardan sonra daha çok gözükmeye başlıyor. 50-70 yaş arası tüm erkek ve kadınlarımızda biz gaitada gizli kan testi dediğimiz yani büyük abdestte gizli kan testi yapıyoruz. Hem KETEM’lerimizde hem de aile hekimliklerimizde bu test ücretsiz olarak yapılmakta. Bu testi de 50-70 yaş arası grubumuza iki yılda bir yapıyoruz.”

Kanser hastalığının Kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sıklıkla ölüm sebebi olduğunu kaydeden Güvenç, “Türkiye’de de çok sıklıkla gözüküyor. Neredeyse her 8 kişiden birisi kanser tanısı almakta ülkemizde. O yüzden erken teşhis çok çok önemli. ‘Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork’ diyoruz ve erken teşhis için, tarama testlerini yaptırmak üzere 40-69 yaş kadınlarımızı mamografi, meme kanseri taraması için, 30-65 yaş arası kadınlarımızı rahim ağzı kanseri taraması testi için ve 50-70 yaş arası erkek ve kadınlarımızı da kalın bağırsak kanseri için KETEM’lerimize bekliyoruz” dedi.

Sadık Cangel

