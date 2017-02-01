Özellikle çatılarda oluşan iki metrelik sarkıtlar, düğün ve nişan yapan çiftlerin fotoğraflarına malzeme oluyor. Aybastı ilçesinde fotoğrafçılık yapan Erdinç Tokat, kendisine başvuran çiftleri ilçenin ve bölgenin en büyük yaylası olan Perşembe Yaylası’na çıkararak yaptığı çalışmayla, kış manzarası eşliğinde birbirinden ilginç fotoğraflara imza atıyor. Bugüne kadar birçok doğa manzarası eşliğinde soğuk, karlı ve buzlu havalarda çekilen muhteşem fotoğraflar, Ordu’da ilk olma özelliğini taşıyor.

İnsanların, genellikle hayatta bir kez evlendiğine ya da nişanlandığına işaret eden Erdinç Tokat, genç çiftlerin bu müstesna anları ölümsüzleştirmek istediğini, kendisinin yıllarca bu işi yapmasına rağmen bu ilginç talebin nişanlı çiftlerden geldiğini söyledi.

Ahmet Altay

