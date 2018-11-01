İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı...

Edinilen bilgiye göre, Taşlıca Mahallesi Karlık Caddesi istikametinde İbrahim Ö. (14) idaresindeki motosikletle İbrahim D.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Kazayı gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Ö. (14) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, İbrahim D.'nin ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Recep Dikici