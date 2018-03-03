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İki motosikletli eşarbı halat yapıp yol aldı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde üzerinde 2 kişinin olduğu bir motosikletin, bir aileyi taşıyan başka bir motosikleti eşarpla çekip yol alması görenleri şaşkına çevirdi.

İki motosikletli eşarbı halat yapıp yol aldı

03 Mart 2018 10:26
İki motosikletli eşarbı halat yapıp yol aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesi Meydan kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Yolda bir otomobil sürücüsü ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Motosiklette bulunan 2 kişinin, arkadan gelen motosikleti eşarpla çekip götürdüğü görüldü. Motosikletli 2 kişi, 4 kişilik ailenin bulunduğu motosikleti eşarpla çekti. Eşarbı halat gibi kullanan motosikletlilerin yolculuğu büyük şaşkınlığa neden oldu.

Motosiklet sürücüsü önünde bir çocukla tehlikeye aldırış etmeden ilerlerken, arkasında oturan kadının ise kucağında bir bebek olduğu görüldü. Motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederek gözden kayboldu.  

 

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