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İki otobüs arasında kaldı hayatını kaybetti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki belediye otobüsünün arasında kalan talihsiz şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki otobüs arasında kaldı hayatını kaybetti!

15 Kasım 2017 02:34

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman şirketi çalışanı 44 yaşındaki Murat Çotak, seferini tamamladıktan sonra kullandığı 35 CYD 67 plakalı belediye otobüsünü durağa park etti. Çotak, araçtan inerek sefer kaydını yaptırmak üzere durak yazıhanesine yöneldiği sırada, iddiaya göre otobüsün freni boşaldı. Talihsiz adam, kullandığı otobüs ile önünde park halindeki 35 AS 8398 plakalı belediye otobüsünün arasında kaldı. Olayı gören diğer belediye çalışanları durumu 112 sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AKS ekipleri, Çotak'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Çotak, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çotak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği durakta incelemelerde bulundu. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: hayatını kaybetti, iki otobüs

 

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