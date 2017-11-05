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İki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Düzce D-655 Karayolu Yığılca Kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

05 Kasım 2017 08:39

Kaza, gece saatlerinde Düzce- Akçakoca D-655 Karayolu Yığılca Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zonguldak’tan Düzce istikametine gitmekte olan Ufuk A.’nın kullandığı 67 DE 761 plakalı otomobil merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi’nden D-655 karayoluna çıkan Alaaddin Çam İdaresindeki 01 ELU 19 plakalı otomobille Yığılca kavşağı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Alaaddin Çam araçta hayatını kaybetti. 67 DE 761 plakalı aracın sürücüsü Ufuk A. ve araçta yolcu olarak bulunan Emre K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Diğer taraftan 01 ELU 19 plakalı aracın motoru da çarpışmanın etkisiyle otomobilden koparak yola savruldu. Kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: çarpıştı, düzce, feci kaza

 

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