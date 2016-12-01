Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan sürücüleri tespit edilemeyen 63 UD 813 plakalı otomobille aynı istikamete gitmekte olan 02 FT 136 plakalı otomobil Sugözü Köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Kazım Aya, Seydi Vakkas Tan ve Ahmet İlik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Seydi Vakkas Tan (47), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu