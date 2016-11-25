Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim Filiz idaresindeki 43 ER 131 plakalı otomobil ile Vedat Kaygısız yönetimindeki 43 43 UG 660 plakalı araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile aynı araçlarda bulunan Ayşe Filiz, Rabia Filiz, Fatma Cuca, Gülşen Kaygısız, Emine Kaygısız ile 2 yaşındaki Hatice Kaygısız yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuna İşleyen