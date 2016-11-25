Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 1i ağır 7 yaralı

25 Kasım 2016 20:28
İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesi istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim Filiz idaresindeki 43 ER 131 plakalı otomobil ile Vedat Kaygısız yönetimindeki 43 43 UG 660 plakalı araç çarpıştı. Kazada, sürücüler ile aynı araçlarda bulunan Ayşe Filiz, Rabia Filiz, Fatma Cuca, Gülşen Kaygısız, Emine Kaygısız ile 2 yaşındaki Hatice Kaygısız yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Tuna İşleyen

Etiketler: kaza, Kütahya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç