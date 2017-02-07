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İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

07 Şubat 2017 17:13

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi yanındaki cadde üzerinde Zümrüt D. Yönetimindeki 02 BE 386 plakalı otomobil ile Bekir Y. yönetimindeki 02 HN 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 02 BE 386 plakalı otomobil ters döndü.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları otomobillerden çıkardı. Her iki aracında sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, kaza


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