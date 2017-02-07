Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Tarım Kredi Kooperatifi yanındaki cadde üzerinde Zümrüt D. Yönetimindeki 02 BE 386 plakalı otomobil ile Bekir Y. yönetimindeki 02 HN 360 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 02 BE 386 plakalı otomobil ters döndü.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları otomobillerden çıkardı. Her iki aracında sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş