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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

15 Kasım 2016 17:44

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kutlu (69) yönetimindeki 02 KL 022 plakalı otomobil ile Mehmet Ogün (32) idaresindeki 34 HH 9768 plakalı otomobil Kahta ilçe Devlet Hastanesi Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abdullah Kutlu ile otomobillerde bulunan Sebattin Göçer (45) Mehmet Ogün (32) yaralandı. Yaşanan kazada yaralılar kendi imkanlarıyla Kahta İlçe Devlet Hastanesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


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