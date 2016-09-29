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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.


29 Eylül 2016 15:00

Atatürk Bulvarı Kireç Köprü mevkisinde meydana gelen kazada, Sezgin Kaya (28) idaresindeki 60 NJ 916 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan Burak Çalış'ın (20) kullandığı 60 ER 894 plakalı otomobil arkadan çarparak savruldu.

Kazada Sezgin Kaya’nın kullandığı otomobil savrularak refüje çıkarak durabildi. Burak Çalış’ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Burak Çalış’ın yanı sıra aynı araçta bulunan Melisa Çelik, Melike Bayram ve diğer araçta bulunan Eyüp Eski olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Sedat Özata

Etiketler: kaza, Tokat


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