Kaza, Çubuk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Dursun idaresindeki Çankırı’nın Orta ilçesine giden 18 LE 446 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Bilici yönetimindeki 06 VOZ 92 plakalı otomobil ve Savaş Çelik’in kullandığı 06 CHC 52 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Seda Sönmez Çelik, Bayram Bilici, Meltem Altay ve Abdullah Acar yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi. İhbar üzerine kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardımda bulundu. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.