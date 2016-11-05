Diğer
Kategoriler

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara’da yolcu otobüsü ve iki otomobilin çarpışması neticesinde gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

05 Kasım 2016 19:06

Kaza, Çubuk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Dursun idaresindeki Çankırı’nın Orta ilçesine giden 18 LE 446 plakalı yolcu otobüsü ile Bayram Bilici yönetimindeki 06 VOZ 92 plakalı otomobil ve Savaş Çelik’in kullandığı 06 CHC 52 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Seda Sönmez Çelik, Bayram Bilici, Meltem Altay ve Abdullah Acar yaralandı.

Kazayı fark eden vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi. İhbar üzerine kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardımda bulundu. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ile Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Etiketler: kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!