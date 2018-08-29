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İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

29 Ağustos 2018 01:41

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kaymak idaresindeki 27 VK 063 plakalı otomobil ile Osman Oğuzhan idaresindeki 44 BJ 963 plakalı otomobil, Atatük Bulvarı YSE Kavşağında çarpıştı.
Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Fatma Özgan, Pervizade Atlıhan, Özlem Gezici ve Gaffure Atlıhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan otomobiller, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

 

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