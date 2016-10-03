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İki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


03 Ekim 2016 13:56

Kaza, Acıpayam ilçesi Köke ile Bedirbey Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirbey Mahallesi istikametinde seyreden Burdur'un Çavdır ilçesinde görevli polis memuru Yücel K.’nin (40) yönetimindeki 15 HT 700 plakalı otomobil, karşıdan gelen ve hatalı sollama yaptığı ileri sürülen İlhan Ö. (26) hakimiyetindeki 15 HD 873 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memuru Yücel K'nın eşi Yıldız K. (38), çocukları Y.S.K. (11) ile Y.S.K. (1) ve diğer araçta bulunan sürücü İlhan Ö. ile yanında bulunan Gamze Ö.(24), E.N.Ö. (1), Halime Ü.(29) ve H.Ü.(10) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Serinhisar Devlet Hastanesi ve Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların herhangi hayati bir tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: denizli kaza


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