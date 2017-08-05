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İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

05 Ağustos 2017 16:17

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan İsmail B. idaresindeki 80 EA 207 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki 46 KL 363 otomobil Karaburun köyü girişinde çarpıştı. Kazada İsmail B. ile diğer otomobilde bulunan Mehmet K., Menekşe, Emine ve İdil K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kürşat Aktaş

Etiketler: Adıyaman, kaza


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