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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu’da trafik ışıklarının yanmadığı kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18 Eylül 2016 21:19

Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarının yanmadığı Doğu Çevre Yolu Tosya Kavşağı'nda Birol Kabaoğlu (44) idaresindeki 37 DZ 069 plakalı otomobil ile Yüksel Akgönül (50) yönetimindeki 06 BG 1589 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Birol Kabaoğlu, Hüsniye Kabaoğlu (36) ve 10 yaşındaki oğlu Ömer Kabaoğlu ile diğer otomobildeki Gülbahar Akgönül (45) ve kızı Kübra Akgönül (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bir süreliğine kapanan Tosya Kavşağı, kaza yapan araçların çekici marifetiyle kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu, kaza


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