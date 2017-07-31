Diğer
Kategoriler

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı !

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı !

31 Temmuz 2017 16:26

4 Eylül Mahallesi Yunus Nadi Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Hakan Ö.(29) idaresindeki 16 ER 886 plakalı otomobil ile Emel Ö.(37) idaresindeki 11 DF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Emel Ö.(37) ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Altınay S.(19), Güler E.(63), Defne Ö.(2) ve Vefa Ç.(55) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!