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İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

18 Eylül 2016 22:45

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu-Tekirdağ karayolunun 5. kilometresinde Rasim Gümüş idaresindeki 22 UE 757 plakalı otomobil ile Adem Aytan'ın kullandığı 59 KF 424 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler Rasim Gümüş, Adem Aytan ile araçlarda bulunan Ayşenur Aytan, Esra Nur Güler, Halime Aytan, Fatma Gümüş ve Fatma Nur Gümüş yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, tekirdağ


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