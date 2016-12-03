Kaza, Müftü Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 42 CZE 88 plakalı otomobil, kavşakta İsmail Y. yönetimindeki 42 B 1927 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle sürüklenen 42 B 1927 plakalı otomobil kaldırım üzerinden bir evin bahçesindeki iki ağacın arasına savrularak durabildi. Savrulan otomobilin kaldırım üzerinde yürürken çarptığı yaya Ümüş Özgürel ile her iki aracın sürücüsü ve 42 B 1927 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Öznur, Şerife, Zeki, Aynur ve Yunus Yılmaz kaza sonucu yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümüş Özgürel, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses