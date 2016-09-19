Edinilen bilgiye göre, Cihan B. idaresindeki 51 HU 176 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 35 MTA 27 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik karayolu Tırhan köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Cihan B. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. (26), A.B. (21), M.B. (4), Y.K. (4), E.B. (2), İ.A. ve T.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapanların yakınları acil servise gelerek gözyaşlarına boğuldu. Kapanan yol, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Mücahit Bilgi - Yasin Esen