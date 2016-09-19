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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Niğde’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

19 Eylül 2016 00:00

Edinilen bilgiye göre, Cihan B. idaresindeki 51 HU 176 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 35 MTA 27 plakalı otomobil, Niğde-Çiftlik karayolu Tırhan köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Cihan B. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K. (26), A.B. (21), M.B. (4), Y.K. (4), E.B. (2), İ.A. ve T.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapanların yakınları acil servise gelerek gözyaşlarına boğuldu. Kapanan yol, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.  

Mücahit Bilgi - Yasin Esen

Etiketler: kaza, Niğde


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