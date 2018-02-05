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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1i ağır 3 yaralı

05 Şubat 2018 01:31

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde Süleyman A. idaresindeki 54 UF 130 plakalı otomobil ile Hayrullah K. idaresindeki 54 YF 582 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 YF 582 plakalı otomobil sürücüsü ağır, 54 UF 130 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. ve H.A. ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırılan sürücü Hayrullah K., burada yapılan müdahaleler sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobiller olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Metin Nişancık

Etiketler: iki otomobil, kaza, sakarya

 

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