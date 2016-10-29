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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Adana’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

29 Ekim 2016 19:15

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinin Mustafalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İmamoğlu Karayolu, yol genişletme çalışmaları nedeniyle kontrollü olarak tek şeritten sağlandığından dolayı İmamoğlu İlçesi istikametine giden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 DNC 42 plakalı otomobil ile Adana yönüne gelen Ali Özkaya (67) yönetimindeki 01 F 6016 pkalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Ali Özkaya’nın kullandığı otomobil, refüje savruldu. Araçta bulunan kimliği belirlenemeyen bir kadın ile Ali Özkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 3 kişi ile, Özkaya’nın sürdüğü araçta bulunan bir kadın da yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören vatandaşların yardımı ile araçlardan çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza ile ilgili yaptığı çalışmada, Adana istikametine giden Ali Özkaya’nın karşıdan vuran güneş ışınları nedeniyle yolu göremediği ve otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirledi.

Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Etiketler: adana, kaza


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